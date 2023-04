El CAP Concòrdia guanyarà un nou espai per atendre pacients

Elguanyarà unamb la construcció d'un mòdul. Així ho ha anunciat el, en una inversió d'per construir un mòdul que tant pot ser provisional com definitiu. La previsió és que estigui acabat d'aquí a un any.Salut no ha donat detalls encara de què es farà exactament al CAP Concòrdia, que en els darrers anys, arran de l'esclat de la Covid-19, ha assumit la pediatria del CAP La Creu Alta, Can Rull i la Concòrdia, ampliant així la població de referència . A més, va ser punt de vacunació per als infants de 5 a 12 anys El projecte forma part d'unque arribarà a una vintena de centres. En l'àmbit vallesà també hi ha previst construir el, a Santa Perpètua de Mogoda. La finalitat és "aportar major qualitat i confort tan per als professionals" com als usuaris. A més, de dotar de la infraestructura necessària alsdel CAP: dietistes-nutricionistes, higienistes, fisioterapeutes, odontòlegs, treballadors socials i referents de benestar emocional. Així com per a més professionals d’infermeria, auxiliars i administratius.El finançament d'aquests mòduls es farà ambde la Unió Europea de, als quals sumen altres vies de finançament (2 milions d’euros).