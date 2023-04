La fira d’informàtica de #Sabadell, el Bit Vallès, de l’any 1992 mostrava les últimes novetats del sector informàtic del moment, amb un robot fet de peces velles #informàtica pic.twitter.com/XnC1Th5VbZ — Arxiu TV3 CatRàdio (@ArxiuTV3CR) March 11, 2023

Laés una ciència relativament jove, tot i la constant evolució d'aquest camp. Els ordinadors, i sobretot l'ús de l'Internet, estaven restringits, no eren un producte a l'abast de la ciutadania com en l'actualitat. Cap a la dècada dels 80 van començar a introduir-se a les llars, així com també l'organització de fires com, que elva tenir lloc aEra la "que es va dur a terme del 10 al 15 de març a la nau de Can Borràs -era la novena edició-. Gràcies a, al seu perfil a Twitter, es pot reviure l'esdeveniment i els articles que eren última moda en aquella època, poc abans de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona.A les imatges es pot veurei que no es mou de forma automàtica; també, que aleshores eren una pantalla i una torre, i considerats d'última generació que ocupaven bona part d'una taula, animacions i sons que ara ens recorden (o evoquen) a la dècada dels 80.Una peça informativa dei que evidenciad'aquesta maquinària, i també de la població. Res a veure amb l'actualitat i el minimalismes i sofisticació de la tecnologia actual i que només cal recuperar l'última edició del Mobile World Congress de Barcelona.