Detenen un home de 52 anys de Sabadell per simular el seu propi segrest i reclamar 2.500 euros de rescat

Càstig al Codi Penal

Elsvan detenir, el passat 21 de març, unperi reclamar a la seva família un. L’home es va fer passar per segrestador i va fer creure a la seva mare que l’havien captat contra la seva voluntat i l’havienLa dona va denunciar-ho a la comissaria de la policia catalana de Sant Cugat, amb la presentació de missatges que havia rebut al telèfon mòbil. Així, la Unitat Central de Segrestos i Extorsions de la Divisió d’Investigació del Criminal (DIC) del cos va donari va investigar el cas.Poques hores després, els investigadors van assabentar-se que l’homede la capital vallesana. Un cop el van localitzar, el van identificar i “davant la incapacitat per sostenir un relat” de la seva captivitat i que reconegués queel van detenir com a presumpte autor d’una simulació de segrest per un delicte d’amenaces condicionades amb ànim de lucre.Després de ser arrestat, el veí de la ciutat va passar ai després de declarar va quedar enEls Mossos han advertit que aquest tipus de simulacions està penada al Codi Penal, així com interposar denúncies per fets que no s'han produït, cosa que pot provocar que de suposades víctimes inicials passin a ser persones detingudes o investigades. Des de 2007, quan es va crear aquesta unitat especialitzada, han rebut diverses denúncies per casos ficticis i que responen a motivacions de deutes, satisfer necessitats o ocultar una absència "difícilment justificable", entre d'altres.