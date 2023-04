Salut trasllada a Sabadell la nau logística d'assistència mèdica dels hospitals del Mar i Taulí

L'esborrany del projecte de Salut a la ciutat Foto: Departament de Salut

Elconstruirà unaa Sabadell. Concretament, a l’àmbit de Riu-sec, en una parcel·la annexa a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856. Es tracta del trasllat de la, una plataforma que configuren el Consorci Sanitari del Parc Taulí i l’Hospital del Mar de Barcelona, que actualment es troba aSalut ha precisat que hi ha un cost associat, però “el projecte es troba en, pendent de licitació” i que, posteriorment, tocarà fer la redacció del projecte executiu. Curiosament, en e l marc d'’inversions del departament al Taulí , presentat fa uns dies, hi ha previst queLa construcció es farà en una superfície quea la Generalitat. El regidor d'Habitatge,, ha explicat que és ui que s'ha hagut de canviar l'ús del sòl per un de sanitari, per tal que “s'hi pugui instal·lar”, ha destacat.El CSL-AIE és una plataforma logística especialitzada en eldurant tota la cadena, des de la recepció del producte, l’emmagatzematge i fins a la distribució als centres adscrits.