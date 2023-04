VÍDEO | ​Els @mossos detenen dos veïns de Terrassa i Castellar per suplantar una trentena d'identitats i estafar més de 57.000 euroshttps://t.co/fPpR6KoCMM pic.twitter.com/nC8fOTFpvI — NacióSabadell (@NacioSabadell) April 5, 2023

Elshan detingut dues persones, veïnes de, de 44 i 32 anys, acusats defent ús de carnets d'identitat sostrets de l'interior de vehicles, i un d'ells tenia una certa semblança amb la fotografia, i fer-los servir per, amb la retirada de diners d’entitats bancàries.La investigació va arrencar el mes de maig de 2022 i el modus operandi era lade diferents poblacions de Catalunya i de l'Estat. Un dels arrestats s'encarregava de la logística, amb el lloguer de vehicles per moure's pels diferents municipis, i l'altre recollia l'efectiu.La hipòtesi dels investigadors és que els dos detingutsque elsi els havien inclòs en la xarxa criminal i a canvi de cometre la suposada estafa rebien una comissió. Es tracta de la segona vegada que la Unitat d'Investigació de Sarrià-Sant Gervasi col·labora amb el Grup Anti-Frau d'una de les entitats bancàries percriminal, ja que el passat octubre es va detenir una dona que també utilitzava documentats d’identitat per treure diners. Els Mossos han atribuït, gràcies a les càmeres de videovigilància.El passat 28 de març els van informar que s'havien produïti van muntar un dispositiu que va donar amb els dos sospitosos. Els van, quan els van detectar a Catalunya i, a Terrassa i Castellar. Els van detenir i un d’ells duia ela València.En l'escorcoll als domicilis es va trobaremprats en els fets delictius, tal com els van enregistrar, a més de diners en efectiu. Van quedar detinguts com a presumptes autors dels delictes. Després de passar a disposició judicial un d'ells va ingressar a presó. Entre ambdós acumulaven més d'una trentena de detencioons per fets siimilars.