«Contra la criminalització de la pobresa per guanyar vots»: la PAHC Sabadell inicia la seva campanya

Desallotjat amb un infart

Elper a les eleccions municipals ha començat a córrer des d'aquesta passada mitjanit de forma oficial, amb la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). I laha començat la sevaamb un possible lema: "Contra laper guanyar vots".Un eslògan que apunta directament contra les, tal com ha indicat la portaveu de la plataforma,. "És una campanya contra la campanya a les seves eleccions", ha definit i ha carregat contra "el que denominens", quan el mateix regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, ha admès, "no són més de 15 persones" a la ciutat.En aquest sentit, ha criticat l'anunci de fa pocs dies de la intenció de comprar tres blocs de pisos peren favor de la convivència, "segurament afectarà alguna de les nostres famílies, que no són conflictives". A més, ha destacat que "es fer la feina de fons voltors i se'ls paga amb, quan aquests ja ens havien expulsat del domicili".Guidus ha deixat en entredit que la mesura d'adquirir els immobles es faci sota la justificació del nombre "d'ocupacions conflictives" frenades en aquest mandat -238-,, ha denunciat. "Bàsicament, elsi totes les persones que no els poden votar o no són de la seva corda", ha finalitzat.La membre de la PAHC ha recordat que, fa uns mesos, un dels desallotjats va acabar i el van ingressar a l'hospital . "Una família amb dos fills que estaven vivint en un hostal", ha recalcat i "aquesta és". Guidus ha dit "els donen llargues" per reunir-se i que s'allarga des de fa mesos.