Mena rescata dos exregidors d'Educació del PSC i Iniciativa

ha integrata les seves llistes de cara a la cita amb les urnes del. Es tracten de dosdurant els mandats dels exbatlles Antoni Farrés i Manuel Bustos:(1995-1999) -posició 11- i(Iniciativa per Catalunya - Els Verds (1999-2003)) -posició 12-, respectivament.L'alcaldable dels comuns,, ha destacat d'aquestes dues incorporacions que són uns "referents de la honestedat, l'ètica i el" i, especialment, en l'àmbit de l'educació i la cultura. Mena ha detallat que Vallbé, a més, ha treballat a l'Ajuntament de Barcelona amb educació ambiental i "vincular això a la formació és una de les nostres apostes". Mentre que de Balaguer ha recordat que va ser directora de l'Escola Illa i una "gran coneixedora" de la localitat.Precisament, l'exregidora ha comentat la coincidència amb la proposta dels comuns "en unai que sigui". També Vallbé ha acceptat endinsar-se en el projecte perquè "el Joan no té una visió de la ciutat dual sinó única". Ha dit que comparteix la idea de promoció cultural des de la joventut i fer-ho amb equipaments i la mateixa visió del patrimoni.L'exregidor ha subratllat el fet que sigui "el", rememorant la seva etapa com a titular de Cultura, Educació i Cooperació quan el jovent de Torre-romeu havia d'estudiar a l'Escola Industrial i per aquella època es va idear la construcció del centre educatiu al barri.Mena ha apuntat, igual que quan va anunciar l'adhesió de Guanyem , que es tracta d'un "compromís" que va més enllà i lai "continuïn treballant fent assessorament" després de les eleccions. L'alcaldable espera "ben aviat" tenir tancada la candidatura i fer-ne la presentació.