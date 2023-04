Vaga dels busos interurbans de Sarbus al Vallès Occidental en la tornada a les aules

LÍNIES AFECTADES Sabadell: B1 (Sabadell-Badia), B2 (Sabadell-Ripollet), B3 (Sabadell-Matadepera), B9 (Can Barata-Sant Quirze-Terrassa), C1 (Sabadell-Castellar), C2 (Sabadell-Terrassa-Martorell), C3 (Sabadell-Castellar-Sant Llorenç), C5 (Sabadell-Terrassa), C7 (Can Rull-Hospital Terrassa-Castellbisbal) i A1 (Sabadell-Barcelona).

(Sabadell-Badia), (Sabadell-Ripollet), (Sabadell-Matadepera), (Can Barata-Sant Quirze-Terrassa), (Sabadell-Castellar), (Sabadell-Terrassa-Martorell), (Sabadell-Castellar-Sant Llorenç), (Sabadell-Terrassa), (Can Rull-Hospital Terrassa-Castellbisbal) i (Sabadell-Barcelona).

Terrassa : C2 (Sabadell-Terrassa-Martorell), C5 (Sabadell-Terrassa), C7 (Can Rull-Hospital Terrassa-Castellbisbal), B8 (Terrassa-Rubí-Sant Cugat) i B9 (Can Barata-Sant Quirze-Terrassa)

: (Sabadell-Terrassa-Martorell), (Sabadell-Terrassa), (Can Rull-Hospital Terrassa-Castellbisbal), (Terrassa-Rubí-Sant Cugat) i (Can Barata-Sant Quirze-Terrassa)

Sant Cugat: A4 (Sant Cugat-Barcelona), A7 (Cerdanyola-Barcelona (per Horta)), B7 (Cerdanyola-Sant Cugat-Rubí) i B8 (Terrassa-Rubí-Sant Cugat) i tota la xarxa urbana.

Els comitès d'empresa dehan anunciat que aniran a lala setmana vinent. Concretament, el dimarts i dijous,. Precisament, quan es reprèndesprés de les. Tal com ha anunciat la companyia, que està negociant per assolir un acord.Aquesta aturada no només serà aquests dos dies, s'estendrà alsi, per ara, serà de manera. Sigui com sigui, l'afectació serà per als usuaris que agafin aquest transport a, però en general a tota la comarca. Sónque cobreixen trajectes interurbans, així com connexions amb Barcelona.A finals de març es va obrir el període de converses, amb la primera reunió entre les dues parts. Una trobada que va concloure sense cap pacte, tot i que l'empresa va demanaruna setmana més tard.Sarbus-La Vallesana ha reclamat al Govern “unsque no deixin sense servei” els veïns del Vallès Occidental que acostumen a moure’s amb aquests vehicles,, ha precisat. Ara per ara, la Generalitat ha convocat una nova reunió de mediació per aquest dimarts.