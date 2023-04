La firma per la Ronda Nord, encallada per «discrepàncies» sobre el finançament i el traçat

Sense data

El passat divendres, 31 de març, va vèncer el termini per signar el conveni entre el govern espanyol i la Generalitat per a la. Per ara, no s'hi ha plasmat cap firma perquè hi hasobre eli el, tal com ha indicat el conseller de Territori,Des del passat divendres, hi ha hagutd'ambdues parts queaquest dilluns quan Fernàndez i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, han coincidit en un acte a Barcelona. El conseller ha assegurat que la via per pagar les obres, a través de lade l'Estatut, "no és la real" i "ha de ser un nou finançament", ha defensat.A més, ha subratllat que la Ronda Nord no ha de ser una via d'alta capacitat i, en sintonia amb Sánchez, ha expressat la seva confiança que finalmententre els dos executius "en els".Sánchez, per la seva part, ha recordat que aquesta llei "fixa que hi ha uns recursos per" i ha rematat, "per assegurar el finançament" de l'obra. A més, ha apuntat a l'entesa que hi ha entre Sabadell, Terrassa i Castellar perquè el govern espanyol financi els treballs i estar present a la comissió de seguiment que se'n faci -evidenciat en l'acte dut a terme a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental el mes de juny de 2022-.La titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, més enllà del pacte de pressupostos entre l'executiu català i el PSC , ja que ha qualificat laLa data marcada per a lai, segons fonts properes a l'executiu de Sánchez, la darrera proposta que va enviar a la Generalitat va ser dijous passat al vespre. Des del ministeri han indicat que no es va imposar cap termini concret i que es mantenen. En qualsevol cas, han reclamat que les demandes del Governfuturs desenvolupaments de la via. "Ens equivocaríem molt", han rematat.