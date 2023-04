L'Institut d'Investigació i Innovació del Taulí, acreditat per l'excel·lència a la recerca

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulíha rebut l’acreditació perque atorga el Ministeri de Ciència i Innovació, a través de l’. Es tracta d’un reconeixement que el converteix enÉs una de les insígnies, i de més valor, que es donen a les entitats de recerca en salut. L’I3PT l’ha rebut després de el procés d’auditoria dels encarregats de donar el premi. En l’actualitat, hi haque compten amb aquest reconeixement, vuit dels quals es troben a Catalunya.El director de l’I3PT,, ha valorat positivament la notícia i ho ha qualificat com “una de les fites més importants aconseguides” en els últims anys i que compleix amb unmarcat. Aquesta fita, ha continuat, permetrà al centre accedir ai “això és essencial per al creixement sostenible i sostingut”.L’I3PT va néixer el 2015 i l'acreditació de l'Institut de Salut Carlos III se suma a d'altres que ha rebut. El 2021, per exemple, la Generalitat de Catalunya va incloure'l com a, unitat de recerca també reconeguda per l’excel·lència.