El conte «La bici de la Lola» travessa el paper per fer formació i prevenir de les violències sexuals als infants

Formentera

Allò que a finals de l'any passat era una campanya de micromecenatge, ara s'ha fet realitat . El conte il·lustrat de(Edicions Bellaterra), tot i que manté la seva versió en línia . No és només una publicació, també unaper-la temàtica d'aquesta obra-, tant a famílies com a professionals.Un projecte fet a sis mans, entre les quals hi ha la sabadellenca, que és educadora social i doctora en Antropologia -també l'ambientòlogai la il·lustradora-. Però "aprofitant l'empenta del conte", diu Barbé, fan formació per "ampliar i donar una mica les claus dels elements simbòlics de la història". I és que el llibreper abordar aquests abusos."Posem damunt la taula un tema com són les violències sexuals als infants", perquè aquests aquests, "sobretot en edats primerenques, no tenen". A més, assenyala, "si es crea, i passa, en un entorn de confiança, la víctima sent que" i, per tant, "es crea un".En aquest sentit, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) apunta quedels casos es produeixen a l'entorn intrafamiliar. L'organització Mundial de la Salut (OMS) sosté quedeclaren haver partit abusos sexuals durant la infància. A Catalunya, segons dades dels Mossos d'Esquadra, fins a l'octubre de 2022, va haver-hi 1.421 denúncies per delictes contra la llibertat sexual a menors d'edat, de les quals 887 eren abusos sexuals.La història de la Lola està ambientada ai, precisament, aquest municipi balear ha comprai cap al juny s'espera fer formació als centres educatius d'arreu. Abans, però, Barbé i Pibernat passaran per Vilafranca del Penedès i Hostalets de Balenyà per presentar La bici de la Lola, amb l'esperança que "arribin més" propostes. Elfaran una formació oberta en línia a la pàgina web.