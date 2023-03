Transformació tecnològica als busos de Sabadell

Un panell informatiu en una parada de TUS Foto: Ajuntament de Sabadell

Dos milions d'euros

La cooperativa que s'encarrega de la gestió de la xarxa d'autobusos de Sabadell ha impulsat una dels busos urbans de la ciutat que suposarà millorar el confort, la seguretat i la sostenibilitat.S’hi han instal·lata l’interior dels autobusos per tenir informació a. “Els usuaris disposaran de dades molt més precises i fiables, com ara la puntualitat o les possibles incidències en el servei”, ha apuntat el gerent de TUS, Xavier Andreo.D'aquesta manera, es tindràdels vehicles, els recorreguts, les incidències del servei i la comunicació entre el personal de conducció i el centre de control de trànsit, entre d’altres. Hi haurà un sistema deen el cas que els autobusos no vagin en hora, el sistema general es coordina perquè els semàfors no sumin minuts al seu recorregut., ha apuntat l’alcaldessa, Marta Farrés.També incorporarà altres funcionalitats com un detector per, conèixer en temps real l’ocupació de cada autobús, i un sistema d'ajuda a la conducció eficient. A més, permetrà instal·lar sensors ambientals en alguns busos per detectarde diferents punts de la ciutat. La flota també comptarà amb un sistema d’informació Ciberpass per a les persones cegues o deficients visuals que esperen a la parada.Es autobusos començaran a disposar deper identificar els moviments d’entrada i sortida dels passatgers i “reforçar el servei en cas que sigui necessari”. Com a novetat, en els propers mesos els usuaris ja podran, amb els nous lectors per a pagament TPV.Tot plegat ha suposat un cost de, finançats al 74,4% pels fons europeus Next Generation. “A Sabadell, apostem pel transport públic, la xarxa d’autobusos té una gran potencialitat i volem que la gent utilitzi molt més el transport públic”, ha reblat Farrés.