​El programa de cribratge de càncer de còlon descobreix més de 500 casos en set anys al Vallès Occidental

Dia Mundial del Càncer de Còlon

El,, que es coordina des del Parc Taulí, i es treballa conjuntament amb els altres hospitals de referència de la comarca, Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), ha permès descobrir-any d’inici de la iniciativa-.La participació en aquest projecte ha anat en augment amb el pas dels anys, passant inicialment. Tanmateix, la coordinadora del servei, Marisa Baré, ha posat èmfasi en què “és important” agafar “la malaltia en els” i per això, ha recomanat participar en el programa, perquèD'altra banda, s'han analitzat, de les quals 12.422, un 5%, han resultat positives i s’han practicat. D’aquestes, en el període 2019-2022, se n’han fet 3.192, cosa que ha permès identificar 123 persones amb càncer invasiu. Així mateix, 2.079 persones amb pòlips colorectals que s’han extirpat per minimitzar el risc que puguin malignitzar i desenvolupar un càncer en el futur.El programa s'ofereix cada dos anys a persones d'entre 50 i 69 anys i consisteix enque es pot adquirir a les farmàcies. Detecta si hi ha sang oculta a la femta i si n’hi ha, la recomanació és fer una colonoscòpia amb sedació per explorar l’interior del budell.Aquest divendres 31 de març se celebra eli s'aprofita per animar la participació en aquest programa. Es tracta del segon càncer en freqüència entre les dones i també en el cas dels homes.