Última injecció d'un milió d'euros per acabar el parc de les Aigües

"No hi hagi distraccions"

Laencara la recta final perquè sigui una realitat i s'ha donat el vistiplau a una . Així ho ha aprovat la Junta de Govern Local, celebrada aquesta setmana, i que suposa lad'aquesta obra. Es tractaa la zona de Can Llong.Els treballs consistiran en construirque permetran configurar un espai de benestar i de refugi climàtic a la ciutadania. “S'han triat uns jocs que, amb petits cabals i d'ús senzill, implicaran un alt grau de participació per part dels infants”, ha indicat l'Ajuntament de Sabadell. Hi haurà, comportes, molinets, sèquies i altres elements per promoure el joc actiu i creatiu.Actualment, s'està acabant la fase 3 , amb els camins i la. En paral·lel, ha començat la, que fa referència a l'adquisició i col·locació del mobiliari urbà i part dels jocs infantils. La previsió és obrir el parc a la ciutadaniad'un projecte iniciat l'anterior mandat , amb el govern quadripartit, en les fases prèvies i continuada per l’actual govern municipal.El parc de les Aigües tindrài 1.500 metres quadrats de jocs d'aigua. Hi haurà 470 arbres -450 seran nous-, i el mirador de 360 graus que coronarà l'espai amb vistes a la Mola i el Montseny. També hi haurà aquest quiosc, serveis públics i jocs d'aigua que s'han autoritzar ara. En total, s'hi hauran destinats.El portaveu i alcaldable d’ERC,, va instar que “, que es premi l'accelerador tant com sigui possible perquè la gent pugui gaudir aquest projecte” i ha reivindicat la feina feta durant el mandat anterior.Per la seva part, el portaveu de l'equip municipal,, ha recordat que aquest projecte ”ve de fa molts anys enrere i hai diversos governs locals, però el que és un fet inqüestionable és que és aquest govern qui finalitzarà el parc amb”, en referència a què “l’hem millorat” amb jocs infantils i aqüàtics “molt millor del que estava previst”.