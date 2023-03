Dos personas montadas en el mismo patinete por la autopista



📹 #C58 Cerdanyola del Vallès, Barcelona pic.twitter.com/8J7SqMoiJT — SocialDrive (@SocialDrive_es) March 28, 2023

Elss'han convertit en un element més de la via pública a les ciutats, el que no és gens habitual és que passi a formar part dels vehicles que. Un usuari (SocialDrive) ha compartit un vídeo a Twitter, en el qual enregistra un patinet, amb dues persones,Suposadament és d'aquest dimarts a la tarda, cap al vespre, i es troba a l'altura de l'altura del pas per les localitats de, on hi ha pràcticament, en direcció Barcelona.Una situació que suposa uncontra la seguretat viària. A més, les dues personesmuntats en aquest vehicle de mobilitat personal (VMP). ​Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), no poden circular per les voreres i tenen prohibida la circulació en vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies i túnels urbans.