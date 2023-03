The Tyets tancaran el Festival Embassa't d'enguany

La 15a edició de l'Embassa't , que se celebrarà entre el 19 i 20 de maig, comptarà amb un fi de festa d'alta volada:farà eldel certamen. Serà diumenge, després del Petit Embassa't -una cita adreçada a un públic familiar-, quan el duet mataroní pujarà a l'escenari de l'amfiteatre del Parc Catalunya.Així ho han anunciat aquest dimecres en una entrevista a El Món a Rac 1 els dos integrants del grup, i també productors,. Les entrades, han assegurat, es posaran a la venda a partir d'aquest dijous.Una actuació que té, de Ramon ha dit que va ser a l'Embassa't on li van donar la notícia que seria tiet i, de fet, en el nou treball de la formació (Èpic Solete) ho explica en forma de cançó, Olívia -el nom de la neboda-. Ambdós han destacat la seva , "ens va introduir en aquest món , més enllà de les festes majors".Així que enguany, en el, The Tyets clouran la cita musical al Parc Catalunya. Els maresmencs van arrencar la gira el passat 25 de març a la Sala Apolo, a Barcelona, formava part del Cruïlla Primavera, on havien exhaurit les entrades mesos abans,Èpic Solete és el, amb la particularitat de fer-ho amb la seva productora, Luup Records, que tenen des de que es van endinsar en el món de la música. Entre els seus èxits hi ha Coti x Coti, un tema que es va fer viral.