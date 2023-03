Un exjugador del CE Sabadell entra a la cuina de «MasterChef»

Aquest dilluns va arrencar l'onzena temporada d'un delsamb més èxit d'audiència de Televisió Espanyola (TVE):. El talent show compta, entre la nómina de cuiners amateurs, amb. Un migcampista aragonès que va vestir l'arlequinada gairebé quatre temporades.Ell ha estat un del trentena d'escollits que han arrencat la nova edició, en un càsting dut a terme per tot l'Estat que ha aplegat milers de persones. Fernández va arribar a la Nova Creu Alta alde lai va viure, amb el ja recordat gol de Marc Fernández a Ipurua En els anys que va defensar el CE Sabadell va anotarDesprés, va marxar a l'Oviedo, on també va viure una pujada de categoria, i, finalment, es val'any 2016 per culpa de les contínues lesions de genoll.Actualment, treballa en una boutique d'una coneguda marca de cafè, i també ha fet feines puntuals com a model. Ha assegurat que la seva especialitat són els arrossos i sempre es posa el gran repte de clavar elperquè li quedin perfectes. A més, també és apassionat confés de laNo és el primer concursant d'aquest programa televisiu amb vincles a la capital vallesana que entra en aquesta. L'economistava participar en la vuitena edició i va ser la desena expulsada.