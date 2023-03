Sabadell planteja comprar tres edificis amb «ocupacions conflictives» per expulsar‑los i ampliar el parc públic

està negociant amb la propietat de, que segons ha assegurat són objecte, peri així, s', amb l'objectiu que serveixin per a "lloguer" o "emergència habitacional".Es tracten d'immobles que són de titularitat dei, segons els càlculs municipals, suposaria incrementar enels habitatges públics. "Hi ha interès per part de les dues bandes", ha apuntat el regidor d'Habitatge,. La mesura, tal com ha justificat ell mateix, ve motivada perquè en aquest mandat s'han, quan en l'anterior, entre 2015-2019, van ser-ne 63."El que és important no és la xifra, sinóal seu entorn, en algun cas, fins i tot, es troben en camins escolars, on hi passen nens i nenes matí i tarda", ha apuntat Cortés. D'aquesta manera, "s'acabaria amb elsi es guanyarien pisos per a”, ha afegit.Eldels pisos es podria finançar ambprocedents d'un crèdit de l'Institut Català de Finances (ICF). Un cop fossin municipals tocaria arreglar-los i, en cas necessari, adaptar-los, com el que passa sobretot amb els baixos.