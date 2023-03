​El Circ Raluy Legacy torna a Sabadell amb un espectacle que homenatja l'art

Accés a la cultura

Eltorna a Sabadell, després de dos anys d'absència . I ho fa amb un espectacle que homenatja l’art, que duu per títol. Es tracta, segons la companyia, en laque la família Raluy ha creat fins a l’actualitat.Compta ambamb números com elque fan els Triplets, la funció de balancejos en alçada d’, la malabarista Sian, l’humor dei elamb un el risc en l’espectacle. I tot plegat, conduït per, un presentador molt peculiar.La codirectora del circ, Kerry Raluy, ha assegurat que “no és només un espectacle de circ,on es troben diferents mons i disciplines. Ens hem deixat la pell i el cor en aquest nou espectacle en el qual”. L’altra codirectora, Louisa Raluy, ha definit el muntatge com “un sorprenent show sense precedents que ens transporta a la més pura essència del circ”.i al circ en particular que “des de fa més de 100 anys les sis generacions de la família hi vivim i confiem”, ha afegit l’altra codirectora. L’obra porta nou mesos de gira i ja l’han vist més de 135.000 espectadors.Tota la comitiva Raluy s'ubicarà on sempre, a l'Eix Macià, des d'aquest dijous i. La companyia, per tal de facilitar l'accés de tota la ciutadania a les funcions, compta amb la iniciativa Happy-Friday amb unper a famílies nombroses, monoparentals, persones amb discapacitat, carnet jove i jubilats a les funcions dels divendres.