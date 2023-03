VÍDEO | Alliberen set dones obligades a prostituir-se en dos domicilis de Sabadell



Com funcionava la captació?

L'operatiu que va dur a terme la policia espanyola, el passat 6 de març a Sabadell , va servir per. Un operatiu en el qual es van escorcolla, situats als barris del Centre i La Creu Alta i que també va servir per desarticularque es dedicava a l’Les entrades en aquests dos punts té relació amb , coneguda fa una setmana , en què també es va actuar a lesà, que va facilitar identificar la banda i a on tenia l'activitat a la capital vallesana.Es vani a més d'aquestes set víctimes, també es van identificar. L’acció va servir per comissarcom llibretes de comptabilitat dels serveis de les noies i agendes telefòniques, així com, material informàtic, telèfons mòbils, diners en metàl·lic i-cocaïna, metamfetamina i marihuana, entre d’altres-. Unes substàncies que, segons la Policia Nacional, es venia als mateixos clients que anaven als immobles i tambéa les dones.Les víctimes havien d'estarper si arribava un client i. Els dos habitatges on vivien eren petits i insalubres i, fins i tot,. Elles mateixes atenien les trucades i oferien els serveis a la clientela.Els arrestats se’ls va acusar de, delictes vinculats a la prostitució,i delictes contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues. Tots ells van passar a disposició judicial,i per als altres tres es va decretar mesures “no privatives de llibertat”.Sota la promesa d’un, a raó de 12 hores diàries amb un sou al voltant dels 1.000 euros mensuals, amb, atreien les víctimes -de Colòmbia-. Pagaven els bitllets d’avió i els gestionaven, i així aa l’Estat. També els facilitaven les reserves d’hotel i els donaven diners, però un cop arribaven a Barcelona, un membre de l’organització els feia d’acompanyant.Les duien a la, on les obligaven a lliurar el passaport, el telèfon mòbil i altres pertinences i les, sense poder sortir. I des d’aquest moment, les explotaven sexualment. Els pisos on es trobaven hi havia càmeres de seguretat i vigilància per tenir-les. A més, només autoritzaven que dues sortissin juntes pels voltants dels immobles. I si incomplien les podien sancionar económicament.