Jordi Garcia, nou gerent de la Fundació CIPO

Laha nomenat aquesta setmana un nou gerent. Es tracta del sabadellenc, un càrrec que ocupava provisionalment, des del passat mes de desembre, el president de l'entitat. Té un, tal com ha detallat l'organització sense ànim de lucre,Compta amb unai, més concretament, en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual: durant els últims nou anys, ha liderat la Fundació Rubricatus, a El Prat de Llobregat, la qual comparteix missió amb CIPO, on va crear una cultura innovadora i d’intraprenedoria per desenvolupar noves línies productives.Garcia és membre junta de, des de desembre de 2019, la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, que agrupa gairebé 300 entitats socials, i del, entitat gestora d’habitatge social per a persones en situació de vulnerabilitat impulsada des del tercer sector social de Catalunya.El flamant gerent ha destacat que va, a prop de CIPO, i s’ha mostratamb l'inici de la nova etapa: "Em fa especial il·lusió tornar a Sabadell per liderar el projecte de CIPO, una entitat que ha format part de la meva història vital”.