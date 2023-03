Torna el servei de cangur gratuït durant el període vacacional escolar a Sabadell

Les aules de les escoles de Sabadell, i arreu, es tancaran per celebrar la. Més de set dies sense activitat i torna a activar-se el servei dede la ciutat, que es va impulsar a l'estiu, en el marc d'una prova pilot, fruit del pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat.Estarà en funcionament des del-ambdós inclosos-, en. Igual que a l'estiu i per Nadal, els infants podran inscriure's per dies o tota la setmana. Aquesta vegada: els centres cívics de Ca n’Oriac, Creu Alta-Cal Balsach i Torre-romeu.Comptarà ambi que han programat activitats diverses i adaptades a totes les franges d'edat. Les inscripcions es poden fer al web de l’Ajuntament de Sabadell de fins aquest dijous.Serà laque es posa en marxa aquesta iniciativa, adreçada a, que va engegar a l'estiu -el mes d'agost- com una prova pilot en dues escoles bressol. Va tornar per l'època nadalenca i l'objectiu és, a més de crear llocs de feina en aquest sector i reconèixer la cura no formal.