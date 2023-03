Fernàndez (ERC Sabadell) confia en la majoria dels regidors actuals per constituir la llista electoral

Juli Fernàndez tanca la llista



Els 27 noms de la llista i els 10 suplents:



1. Gabriel Fernàndez i Díaz



2. Sílvia Renom i Martínez (independent)



3. Santi Valls i Molina



4. Èlia Soriano i Costa



5. Pere Farrés i Berenguer



6. Francisca Maya i Heredia,Popi



7. Ferran Ruz i Sinisterra (Jovent Republicà)



8. Alicia Valencia i Cerdà (EUiA)



9. Raül Garcia i Barroso



10. Pepi Castaño i Muñoz (independent)



11. Ramon Vidal i López (independent)



12. Alba Torras i Muñoz (Jovent Republicà)



13. Roger Vilaret i Garcia



14. Elena Martínez i Miralles (independent)



15. Francisco Garcia i Celdrán (independent)



16. Imma Cabré i Homet



17. Marc Serrano i Òssul (independent)



18. Derbi Marín i Jiménez (independent)



19. Adel Pereira i González (EUiA)



20. Laia Silvestre i Rubio (Jovent Republicà)



21. Quim Belmonte i Garcia (Jovent Republicà)



22. María Oyagata i Perugachi (independent)



23. Manel Ruiz i Gil



24. Luisa Sánchez i Vaquero (independent)



25. Gerard Álvarez i Garcia



26. Iolanda Furriols i Busquets



27. Juli Fernàndez i Olivares



Suplents



1. Mingo Meseguer i Garcia



2. Glòria Llobet i Torres



3. Juan Manuel Cobeñas i Chira (independent)



4. Marta Campoy i Fernández (independent)



5. Jaume Oliveras i Oliver



6 Marició Llongueras i Roch (independent)



7. Elisenda Martínez i González



8. Pepi García i Rojas (independent)



9. Blai Gasol i Roda



10. Marisa Rumera i Pascuas



ha presentat elsque s'imprimiran a les paperetes electorals de cara a la cita municipal del mes de maig. L'actual líder, i alcaldable de la formació,, ha confiat en lai els ha situat en posicions capdavanteres.Així, en les sis primeres posicions repeteixen(número 3),(número 4),(número 5) i(número 6) -l'única que repeteix ubicació respecte a 2019 -. Únicament cauen,, que passa a ser la número 2 dels suplents, i, a la novena posició.Els republicans, que han presentat el llistat amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, han defensat que la candidaturai "combina l'experiència dels edils actuals amb noves incorporacions ; totes, persones de referència als seus barris o àmbits". ERC compta amb(CiU, el PSC, la Crida per Sabadell, EUiA, Podem i, també, el Jovent Republicà)."És la llista de la gent", ha proclamat Fernàndez i ha seguit, "és l'equip que pot tornar l'Ajuntament a la gent; és un equip divers, acreditat i preparat per governar la ciutat". El candidat a l'alcaldia ha rematat:El conseller de Territori , i exalcalde de la ciutat,, que, de fet, va ser el número 1 en la cita amb les urnes de 2019, és el número 27. Una nòmina de noms entre els quals hi ha un altre membre del quadripartit, l'exregidor de Salut Ramon Vidal (11) , uns dels fundadors de Podem a Sabadell i el portaveu d'ARA Sabadell; l'exsocialista Elena Martínez Miralles (14)