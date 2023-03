​Nova crida atlètica solidària a Sabadell amb l’11 edició de la cursa Corro Contra el Càncer

FOTOS Deu anys corrent contra el càncer Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Previous Next

Atletisme com a teràpia

Aquest diumenge se celebra l'r. Una prova, i és que tot el que reculli es destinarà a l’Associació Contra el Càncer. La línia de meta i arribada serà davant de Cal Balsach, a la plaça de La Creu Alta i arrencarà a les 10.30 hores.Tot i així, els organitzadors han recalcat que no es farà cap classificació ni hi haurà cronometratge, perquè és “de caràcter solidari” i com a mostra d’aquesta filosofia, tots els participants que s’inscriguin, “perquè cadascun d’ells són els veritables números 1”.L’objectiu és si es millorin les xifres de l’any passat. Així, es continuïn “sumant esforços als més de” de les altres edicions dutes a terme.El recorregut, amb, és de cinc quilòmetres que es poden fer o bé corrent o caminant. Passarà per, entre altres punts, la Rambla, la plaça Doctor Robert, la Ronda Zamenhof i l’avinguda Onze de Setembre. Des d’aquest divendres ja es pot fer la inscripció en línia i la recollida de la samarreta i el dorsal, que tant es pot adquirir aquest dissabte o diumenge, abans de l'inici de la cursa solidària.La jornada festiva s'acompanyarà dea la plaça de La Creu Alta: ballet fit, a càrrec del CT Sabadell; Zumba (CN Sabadell) i Ioga (Inspira’m).L¡associació esportiva sense ànim de lucreés l’encarregada d’organitzar la cita atlètica. Una iniciativa que és, un jove diagnosticat de càncer de colom el 2011 i que, durant el tractament, va endinsar-se en el món de l’atletisme i es va adonar que podia compartir la seva experiència peramb aquesta malaltia.