Sorteig d'entrades per veure el nou espectacle del Circ Raluy Legacy a Sabadell

El dijous 30 de març aterra a Sabadell la comitiva del. I ho fa amb un nou espectacle,, un muntatge que porta a "la més pura essència del circ". Fins al diumenge 9 d'abril estaran instal·lats al seu emplaçament habitual, aFeia dos anys que no venien a la ciutat isorteja entre els seus lectors entrades per anar a veure la nova proposta, que compta amb, barreja de disciplines i tècniques i que reivindica i ret homenatge a l'art.Posem a disposició-dos packs familiars- per a les funcions del, a les 18.30 hores;, a les 19.30 hores i, per últim, el, a les 12 hores. D'aquesta manera, cada dia hi haurà dos guanyadors.Per participar en aquest sorteig, cal quei, molt important,(divendres, dissabte o diumenge) vols anar. Es pot optar per seleccionar els tres dies, dos o un: