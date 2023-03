Un mosso fora de servei frustra el robatori de 13.000 euros a una dona al centre de Sabadell

Unvaque s'enduguessinque duia una dona. Els fets es van produir el passat dilluns al matí ali gràcies a l'operatiu improvisat que es va desplegar es, de 46 i 21 anys, acusats d'un delicte de robatori amb violència.El policia va identificar dues persones eni va avisar el cos, que es va desplaçar amb quatre agents més de paisà. Aquests es van distribuir per la zona i van poder presenciar com van abordar la víctima. Tal com han indicat els Mossos, quan sortia d'una botiga, un la va agafar i li va posar, mentre l'altre l'escorcollava i li vaAleshores, els policies es van apropar i van reduir-los, queEls dos van quedar detinguts. Els agents van descobrir que la víctimad'un establiment comercial i duiadels dies anteriorsLa dona va ser traslladada a un centre sanitari per molèsties al coll i per haver patit unEls dos arrestats van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció de guàrdia de Sabadell el passat dimecres, és a dir, dos dies després dels fets.i l'altre va quedar en llibertat amb càrrecs.