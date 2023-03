La Direcció General de Policia expedientarà els mossos que van torturar dos joves a Cerdanyola

Laha assegurat aquest divendres que obrirà un expedient disciplinari amb mesures cautelarsa dos joves que van fugir d'un control a Cerdanyola del Vallès la matinada de Sant Jordi de 2016.Així ho ha dit el cap de la policia,, en una entrevista a Ràdio 4, en què ha manifestat la voluntat que siguin, a més, de l'obertura d'aquest procediment intern. Ferrer ha assenyalat que “com en el cas de qualsevol altre funcionari” si es ratifica la sentència, seran. “Encara hi ha possibilitat de recurs al TSJC i al Suprem, però ja sabem que hi ha una condemna per uns”, ha advertit.Ha precisat que lava ser requerida per l'Audiència de Barcelona per aportar unes dades i ha indicat que la previsió és que en les properes hores aquestes decisions puguin traslladar-les als sis efectius.El dictamen marcade privació de llibertat per a un dels inculpats, mentre que als altres cinc, a més, els mateixos d'inhabilitació. També hi ha fixada unaper a les dues víctimes.