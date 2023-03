VÍDEOS i FOTOS | El final de la quarta etapa de la Volta a Catalunya a Sabadell

🪃 Torna a vibrar amb el darrer quilòmetre i la victòria d'etapa de @kaden_groves a @Aj_Sabadell



🪃 Relive the last km and the stage win of @kaden_groves at @Aj_Sabadell #VoltaCatalunya102 pic.twitter.com/KHKnZObJj9 — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 23, 2023

La quarta etapa de la, que ha acabat a Sabadell , ha complert els pronòstic i la. Una disputa que s'ha viscut a l'Eix Macià, que s'ha omplert d'aficionats per viure in situ el desenllaç. L'australiàha estat el més ràpid.De fet, la festa podia haver estat grossa a la ciutat, perquè el sabadellenc que disputa la Volta,, s'ha escapat, sobre el quilòmetre 30, i fins a l'entrada al terme municipal ha format part del grup de fugats. Precisament, quan ha arribat a la seva localitati s'ha esvaït tota probabilitat.Curiosament, l'etapa era el traçat més llarg de l'edició d'enguany, amb. Ha sortit de, passant per, entre altres poblacions, Ribes de Freser, Ripoll, Moià i la població veïna de Castellar.A Sabadell, el gran grup ha entrat per la B-124 i ha agafat la carretera de Prats del Lluçanès, fins a la la plaça de La Creu Alta, avinguda Onze de Setembre i Ronda Zamenhof. I fins a la plaça Catalunya que ha enfilat elsAixí, Sabadell ha tornat a ser punt d'aturada. Un fet que no és casual i és que s'emmarca en el. El que va ser president de l'entitat, que va ocupar més de 50 anys el càrrec, ha rebut un homenatge al podi per on han passat, entre d'altres.