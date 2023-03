Condemnats a presó sis mossos per torturar dos joves que van fugir d'un control a Cerdanyola el 2016

"Us enterrarem vius, sou uns fills de puta"

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a presóper, en la modalitat d'atemptat greu a la integritat moral, amb l'atenuant de dilacions indegudes i l'agreujant de prevaliment de càrrec públic,que vana Cerdanyola del Vallès la. El punt el van instal·lar, sobre la mitjanit, al carrer Montclar, al nord del municipi -a prop d'un dels accessos a la C-58-.Dels sis policies processats -també inhabilitats durant quatre anys-, un l'han sentenciat ade privació de llibertat, mentre que als altres a quatre anys. També se'ls ha imposat una indemnització dea una de les víctimes -anava d'acompanyant- i a l'altra -el conductor-,. A més, el mosso amb la pena més alta haurà de retribuir amb 28.449,70 euros.L'acompanyant, de 20 anys en el moment dels fets, va patir lesions a l'ull dret, contusions al llavi i al nas i la, entre d'altres, que es va traduir en quatre mesos de baixa. Per tot plegat, va necessitar. El conductor, que tenia 22 anys, l'agent amb més anys de presó li va clavar un cop de puny que, més enllà d'hematomes a la cara, li va fer perdre en un. A més, també va patir lesions a diverses parts del cos i va caure en una depressió. Això va fer que necessités visites psiquiàtriques, amb. El jove va estar dos mesos de baixa i fins passats 180 dies no se li van curar les ferides.Segons el dictamen, els dos joves van fugir del control policial, a 65 km/h, després d'aturar-se i aleshores, es va produirque va acabar amb el, sent un accident lleu, tal com va qualificar-ho una de les víctimes. I en menys d'un minut van arribar els agents. Aleshores, es va produir"van colpejar de forma indistinta amb, cap i cos", ha recollit la sentència.L'acompanyant, que assegurava estar, va apuntar durant la celebració del judici -celebrat fa un any- que, a més, també els van amenaçar:i és que, segons el seu relat, es trobaven en una zona fosca i sense il·luminació ni testimonis -era un camí de terra-. Mentre que el conductor va indicar que els mossos van treure uni el van, quan es trobava estirat al terra.Així mateix, van sostenir que els policies van aconsellar-los dir que les"per cobrar la indemnització". Les pericials en la vista oral van certificar que era "plenament explicable" que hagués estati van descartar la versió de la policia catalana que s'havien produït fruit del sinistre i l'activació de l'airbag del vehicle.