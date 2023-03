​Ripollet trenca tòpics dels prínceps i princeses de contes clàssics

Laengega el cicle d’hores del conte coeducadore, una iniciativa que buscaràsobre aquests dos personatges delsde la literatura. Aportar “una visió crítica” tant del gènere masculí com femení.“Els personatges clàssics, com te’ls havien ensenyat!”, sosté la proposta que consisteix eno de nova creació des d’una. I està adreçada a un, a partir dels tres anys, que duu a terme la companyia, especialitzada en aquesta temàtica.Les sessions seran d'una hora els darrers dissabtes de mes al matí -11.30 hores-, per tant, arrencarà aquest mes de març, dia 25, sobre un dels títols de la literatura infantil. A l’abril s’abordarà, com no podia ser d’una altra manera,, però “i si el valent de la història no fos el cavaller Sant Jordi sinó la princesa? I si el drac no fos tan ferotge com ens han pintat?”. Al maig, sobre laEl mes de juny, l’únic en què la cita tindrà lloc un dissabte diferent, el dia 17, serà sobre. Al setembre, un dels contes tradicionals:. A l’octubre, tocarà fer mitja i ganxet amb pirates com. Per últim, una altra de les faules típiques, el, “però... qui li farà?”.El cicle forma part del"Dones en xarxa" i té el seu origen en l’objectiu de laper “incorporar la coeducació, la perspectiva de gènere i la reivindicació d’igualtat de drets entre homes i dones durant tot l’any, desenvolupant programes i projectes amb una mirada més global”.