És possible que hagi vist un, d'una tonalitat més aviat blau cel,Doncs, si és així es tracta d'un vehicle de lai que s'ha incorporat a la, que cobreix el recorregut entre la ciutat i Ripollet. Un servei que operaEs tracta, tal com ha informat la companyia, d'un vehicle que ha adquirit de l'empresa pública de l'per "assolir la demanda de passatgers" i "satisfer" la prestació del servei. Per ara, fa aquest recorregut per aquestes localitats del Vallès Occidental, passant pera Barberà -una de les parades a tocar del Baricentro- i Cerdanyola i també s'atura a prop de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ripollet, a l'entrada sud de la població.La intenció de Moventia ésamb els, és a dir, amb els clàssic taronja -de tonalitat carbassa-, blanc i vermell, una imatge molt icònica d'aquests vehicles. "Encara no s'ha dut a terme, perquè es prioritza l'eficiència del servei de transport", ha justificat.