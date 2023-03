Nova petició de presó per a l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos en una setmana

La peça 31

L'exalcalde de Sabadellha acumulat en menys d'una setmanaque sumen. L'acusació popular en diverses peces de la macrocausa, la, ha presentat el seu escrit d'acusació per la-investiga col·locacions a dit de persones de l'entorn del PSC al Consorci per la-.Ha sol·licitat vuit anys de privació de llibertat com a presumpte autor dels delictes de-cinc anys- i un altre de-tres anys-. A més, cinc d'inhabilitació especial amb multa depel primer cas i set d'inhabilitació especial amb una multa depel segon.Aquests vuit anys contra Bustos cal afegir els que l'acusació popular va requerir la setmana passada: dos anys i un mes per la peça 25 , que fa referència a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) quan Bustos la dirigia perquè hauria-malversació de cabals públics-.Així mateix, hi ha dues persones inculpades: el, perquè era regidor a l'Ajuntament de Sabadell, primer secretari del Vallès Occidental sud del PSC i conseller del Consell Comarcal del Vallès Occidental. La Plataforma ha indicat, els mateixos d'inhabilitació especial i una sanció decom a suposat responsable d'un delicte de falsedat documental, prevaricació i malversació de cabals públics.L'altra persona és el que era gerent del Consorci Paco Fernández , per qui se li ha demanatacusat d'un delicte de. Totes les peticions formulades van en la línia que també ha apuntat Fiscalia.Aquesta branca del cas Mercuri posa el focus enque s'haurien produït fins a mitjans de 2012. Els Mossos d'Esquadra, gràcies a les escoltes del telèfon de l'exbatlle, haurien obtingut detalls de moviments per afavorir persones del seu entorn, que haurien passat a tenir càrrecs i desenvolupar funcions entocaven poder.Entre els beneficiats hi hauria, segons ha detallat la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, perfils afins al PSC com-exregidora de l'Ajuntament de Sabadell-, totes dues col·locades al Consorci, i Carmen Sendrós, contractada a l'AMB.