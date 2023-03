Rodríguez es defensa: «Ni ara ni abans he faltat mai el respecte a l'alcaldessa»

En mans d'advocats

Després que l'oposició hagi sortit en bloc al llarg d'aquest dimarts pel, finalment, ha donat, més enllà del breu missatge a Facebook . L’exregidor ha deixat clar, en un comunicat, que[Marta Farrés]”, com tampoc a “qualsevol altra persona de l’Ajuntament i partit polític”.Ha insistit que ésFarrés ni en aquesta reunió ni en cap altra. Ha assegurat que les “amenaces i coacció”, denunciades pel consistori en la trobada d'aquest dilluns, sóni que un cop l'alcaldessa la va donar per acabadaPrecisament, ha apuntat que l'entrevista amb ella, convocada a petició seva, era per traslladar-li que “no es preocupés” peri que li trucarien “els tècnics per donar-me explicacions perquè tot estava correcte”. Rodríguez, ha seguit l’escrit, va indicar-li que “era un assumpte prioritari” i s’havia d’actuar “d’immediat” i “acte seguit, vaigen l’actitud” de l’alcaldessa iHa confirmat que dijous passat, 16 de març, li va traslladar quea les llistes per a les municipals per al flamant fixatge, l'exlíder de Cs Adrián Hernández . El fins ahir tercer tinent d’alcadessa ha deixat clar que “no toleraré ni el més mínim que” i ha seguit, “és més, sospito que és precisament actuar sota aquests paràmetres d’honestedat i transparència el que”.Rodríguez ha anunciat que el seu cessament l'ha posat en mans del bufeten considerar que l’acusa d’uns fetsi ha recalcat la mentida que ha compartit Farrés a les xarxes socials, en referència al fil en el qual detalla la discussió amb ell. “Utilitzaré tots els mitjans legals per protegir la meva honestedat i espero”, ha finalitzat.