Gabriel Fernàndez: "Hem de posar llum a la foscor"

Menys de 24 hores després que l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, fulminés el tercer tinent d'alcaldessa, Jesús Rodríguez , la majoria dels grups dehan comparegut en bloc perEls cupaires han estat els primers a sortir a la palestra, la seva portaveu,, ha reclamat, en al·lusió a unesen un expedient d'Smatsa, tal com Rodríguez ha indicat en un missatge a Facebook . I l'ha emplaçat a denunciar-les, "amb les seves pugnes de poder”, ha rematat.L'alcaldablesobre les "amenaces i coacció" denunciades pel consistori, "no posem en dubte el que ha passat, no entrarem a valorar-ho". Per la seva banda, la regidora, i número 2 a les llistes per a les municipals,, ha lamentat que la premsa tinguésque els grups municipals, cosa que prova "la" dels socialistes.ERC, abans de tot, ha condemnat les presumptes amenaces. L'alcaldable, i líder de la formació,, però, ha instat, i no únicament en aquests fets. “, i això només es pot fer amb transparència”, ha reblat. Ha precisat que el correu electrònic, en el qual hi hauria suposades irregularitats amb la concessionària, “fa referència a dues qüestions: el, d’Smatsa, sobre el càlcul de l'IPC. L'altra explica que hi hasobre la presa de decisió d'unes demandes d’Smatsa i aquest va en una línia i el govern en una altra”.Fernàndez ha exigitperquè si es confirmés seria un fet, ha qualificat. El republicà ha demanat "enterrar aquestes pràctiques. Els de sempre ens portaran als camins de sempre., és la seva forma de fer política”.Des de Cs, el seu alcaldable,, ha recalcat que "volem explicacions" i que el grup municipal ha d'analitzar la documentació que tenen. Ha censurat les presumptes maneres de Rodríguez, però ha posat èmfasi en què l'objecte de discussió és el, el qual no tenen, ha criticat. "Bàsicament són irregularitats a l'hora de gestionar el contracte" amb l'empresa de neteja i ha insistit que "s'exposila informació" i ha advertit que "si no ho tenim, anirem on calgui", en al·lusió aEn aquest sentit, ha interpel·lat l'extinent d'alcaldessa perquèaquestes suposades anomalies. Garcia ha recordat que Rodríguez era "lade l'alcaldessa. Fins fa dos dies formava part del nucli més important" i ha rematat, "no voldríem pensar que hi ha cap tipus de relació amb la". El regidor dels taronja, José Luis Fernández, ha admès estar sorprès, tot i que ha matisat, "tens la sensació quei al final els ha".Una línia d'exigència que també ha imprès l'alcaldable dels comuns,. En un fil a Twitter ha reivindicati ha seguit, "no ens podem permetre ni una ombra de dubte". Ha recordat la ciutati ha apuntat cap a l'alcaldessa per què sigui "transparent".El líder de Junts per Sabadell, i candidat a l'alcaldia,, s'ha posicionat al costat de Farrés peri ha assenyalat la importància de "contra aquest tipus de comportaments". No ha entrat sobre les irregularitats expressades per Rodríguez, "no s'ha presentat cap denúncia al respecte ni prova", ha justificat i ha continuat, "no som jutges ni entrarem a fer-ne". Matas espera que aquest afer