El ja extinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Sabadellha ofert la seva, després que el consistori anunciés en un comunicat el seu cessament. En un missatge breu penjat al seu perfil personal de Facebook ha reblat queEn aquest post ha indicat que l'alcaldessa,, "m'ha" i ha detallat que li va enviar un correu electrònic en el qual li traslladava la sevaen "detectaren la gestió d'un", la concessionària encarregada de la recollida de residus i neteja viària.Ell mateix ha precisat quedel que sosté, però sense especificar res més, així com tampoc ha atès la petició deper donar una versió més àmplia dels fets.Rodríguez anava de número 8 a les llistes del PSC de Sabadell a les eleccions municipals de 2019. Ara, la formació ha iniciat elque ha de derivar amb la seva, tal com va informar aquest dilluns. Una decisió que ve motivada per lescontra Farrés, després que aquesta, segons el relat del partit, li comuniqués queper als comicis de maig i es negués