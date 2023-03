La primavera ha arribat de la millor manera per la persona que s'ha endut, en el sorteig d'aquest dilluns:. Una butlleta guanyadora que s'ha registrat a l'administració que hi ha, situada a la plaça Sant Jaume, 3.Més de 600.000 euros en haverde la rifa. El o la premiada ha estat l'únic o l'única de la, gràcies haver esbrinat el 21, 24, 27, 37, 41 i 42. Així, la Primitiva d'aquest dilluns s'ha quedatd'agraciat en la categoria especial -sis números més el reintegrament-, com també a la segona -cinc encerts més el complementari-.D'aquesta manera, s'hade cara al següent sorteig, previst per aquest dijous. La recaptació de la loteria d'aquest dilluns ha estat de 5.049.044 euros.És el segon premi de la Primitiva d'aquest mes de març que cau a la capital vallesana . El passat 2 de març la sort va ser més generosa i algú es va embutxacar. Un premi que va donar l'administració de loteries número 8, situada al Passeig Espronceda, 36, conegut com