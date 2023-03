El «manual de lideratge amb valors» de Núria Aymerich que s'endinsa en el cos dels Mossos d'Esquadra

L'autora firmant el llibre Foto: Juanma Peláez

"Qui més s'estima els Mossos sense ser mossa"

L'exconseller d'Interior Felip Puig a primera fila Foto: Juanma Peláez

"Tenia un alt risc elevadíssim de dissoldre's amb el 155"

La sabadellenca, que, entre d'altres, ocupa càrrecs a la Fundació per la Indústria i Sabadell Cercle d’Entitats, ha presentat, aquest dilluns al vespre,(Profit Editorial). Una obra que recull la seva experiència al capdavant de l'-entre 2011 i 2015- o el que és el mateixAixí l'ha descrit l'editor de, Diari de Sabadell i Diari de Terrassa,, que s'ha encarregat de presentar el treball a la Llar del Llibre , li ha dit en to de broma.I és que l'espai s'ha omplert per apropar aquest "testimoni exclusiu del canvi" del cos i això que, tal com ha admès Aymerich, ", però sí identifico persones amb valors".N'ha repassat alguns de la policia catalana com ara, "". Unes característiques que ha enaltit, en especial, del-autor del pròleg- i delsde qui ha assegurat que "han volgut ser líders", cosa que requereix de "voluntat i humilitat". I és que forjar un referent "no és anar a classe i prendre apunts,. Ningú neix líder", ha finalitzat.Aymerich ha defensat la publicació per exposardels efectius que va més enllà de la imatge que "ens cuiden cada dia", perquè "el lideratge per valors tenia i té sentit" en una. Espera que"a totes les persones de la societat".L'autora ha dedicat el llibre a, "un 10 com a persona, com a mosso", qui va ocupar durant anys diversos càrrecs al cos. D'ell ha recordat una frase que li va dir i la defineix "molt bé":. De fet, Aymerich ha reconeguti, en aquest seguit de confessions, ha anat una mica més enllà, quan ha indicat que "comparteixo valors" amb, malgrat no "a la pràctica".Aymerichi sobre el risc de la policia catalana de-a l'octubre de 2017- ha contestat: "A ningú se li escapa que han estat en u". Tanmateix, ha continuat, "van saber com actuar i autogesionar-se. Van suportar un tsunami, perquèi per això".