Aquest cap de setmana ha començat ade la, el certamen multisectorial dedicat a la cultura, la gastronomia, l’oci i la gastronomia, entre d’altres, de Japó . Les activitats s'aniran incrementant amb el pas dels dies, fins al cap de setmana del 15 i 16 d'abril.El tret de sortida es va fer, tal com va avisar el líder de Junts per Sabadell -i alcaldable de la formació-,, amb lade la varietat Sakura Someiyoshino als jardinets de l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.En el mateix Espai Cultura es va, en un recull fet pel Consolat General del Japó a Barcelona. La comissària de la mostra, Anzu Maekaw, va indicar que “permetrà conèixer les característiques regionals de diversos indrets del Japó i enfortir vincles entre ambdues cultures”.L'agenda compta ambentre tallers, xerrades, cites esportives, concerts, sessions gastronòmiques i trobades empresarials, entre d'altres. Tot plegat,, on hi ha uns 3.000 metres quadrats de la nau central reservats per aquest esdeveniment.

2a edició del Sakura Matsuri de Sabadell by Naciodigital on Scribd