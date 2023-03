​La policia espanyola allibera 16 dones obligades a prostituir‑se en l'operatiu fet a Sabadell i altres ciutats

Dos agents que participen en la intervenció a la Via Massagué Foto: Juanma Peláez

Nou cop a la prostitució

L' operatiu de la policia espanyola, desplegat a principis de març a Sabadell , i que formava part d'un, es va saldar ambi que eren. Un rescat que va arribar en els nou, entre Catalunya, illes Balears i País Valencià.Així ho ha informat el cos aquest dilluns i ha precisat que l'organització aprofitava “l'i per la situació de necessitat i vulnerabilitat” per forçar-les. Entre Sabadell i Barcelona es van, totes de nacionalitat xinesa -com les dones alliberades-, estan acusades d'un delicte decoactiva i contra el dret dels ciutadans estrangers.La investigació va arrencar al gener de 2022 a Sabadell arran de descobrir unai en la qual s'anunciavenen diverses poblacions. I, d'altra banda, es va conèixer de l'existència d'aquests a la capital vallesana. Havien de prostituir-se “eni, a més, era on dormien i vivien”.Amb aquesta informació recollida, es va preparar l'acció policial i es va entrar en immobles d'Inca (Mallorca), Premià de Mar, Palamós i Alacant. De les 16 dones identificades,. La policia espanyola ha assegurat que a totes elles se'ls va oferir assistència i ajuda als serveis socials.Elper la ciutatque ha dut a terme suposa un altre El mes de setembre de 2021 es van detenir 14 persones acusades de delictes de. Unes detencions acompanyades de vuit escorcolls en vuit habitatges de la capital vallesana i es van alliberar 25 dones Al novembre del mateix any, la localitat va ser un dels punts d'actuació , juntament amb d'altres de la comarca com Castellar, Sant Quirze del Vallès i Polinyà i Torrelles de Llobregat, contra el