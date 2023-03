Sabadell és teu



A la vora del Ripoll, hi ha la ciutat on vols viure. Com la ceba, t’emociona, i se’t fica dins la pell.



La vols verda com el rodal i transparent com el torrent, sobirana i republicana. Sabadell, al costat de la gent!



De la mà de la Muriel, de l’Uruguai va arribar un ‘pibe’ que es diu Gabriel amb ganes de transformar.



De cognom es diu Fernàndez i vol deixar-s’hi la pell. És un veí com tu i com jo, és l’alcalde de la gent.



Per portar el canvi i la il·lusió, per ser ciutat de primera, per posar pilars ben forts, com de colla castellera!



Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell és teu! Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell, sí!



Sabadell no és una rifa, que no et prenguin més el pèl. Quan ells guanyen, tu perds!



Posarem el crit al cel. Els que manen des de sempre només volen enredar, aixecar-te la camisa…, però, amb en Gabriel, ho tenen clar!



Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell.

La biblioteca de Gràcia és teva!

Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell.

La bressol de la Concòrdia és teva!

Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell.

El Mercat de Campoamor és teu!

Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell.

Un Ripoll viu per a tothom és teu!



Sabadell, Sabadell, Sabadell, Sabadell és teu!



escalfa motors de cara a lesi hi ha posat. La formació ha presentat el. Un tema que és obra de la banda The Aldermen, integrada per militants i dos regidors del partit, en el qual es presenta Fernàndez i insinua uns projectes que s'inclouran al programa.Hi ha, amb tocs de, sons i percussió guajira i candombe, amb fusió urbana. Sota ritme, la lletra posa èmfasi eni avisa "quan ells guanyen, tú perds".Fernàndez ha, originari de l'Uruguai, per justificar aquest so: "Vinc d'un país on és habitual que la música acompanyi la" i ha continuat, "perquè el somriure i el ball són sempre l'emblema de les millors causes" i ha rematat, "tornar a fer de Sabadell una".