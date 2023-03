Tres persones ateses en dos accidents de trànsit registrats en menys de deu minuts a Sabadell

a la zona d'un dels accessos a Sabadell, al voltant de la plaça del Mil·lenari, amb. Es va produir aquest dijous al matí amb una diferència dei, a més, relativament a prop.El primer es va registrara la confluència de l'avinguda Arraona i el carrer Uruguai. Una topada, en la qual van resultar ferides, de caràcter lleu, la conductora i l'acompanyant d'aquest últim vehicle -62 i 37 anys-. Les van traslladar al CUAP Sant Fèlix.I a les, a la rambla Ibèria amb el carrer Boccaccio. Una col·lisió entre dos cotxes i en un dels quals hi viatjava. La van dur al CUAP Sant Fèlix per "dolor a la panxa", tal com ha apuntat la Policia Municipal de Sabadell.Tant en un com en altre accident hi van participar una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació del cos policial local.