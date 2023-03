La regidora republicana de Sabadell, Èlia Soriano, directora executiva a l'Institut Català de les Dones

La regidora d'ERC Sabadell,, ha estat nomenada, aquesta setmana, novade l'. Un organisme que depèn del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat. Agafa el relleu de Neus Pociello, que va accedir al càrrec el juny de 2021.El canvi en aquesta posició, tal com ha justificat Igualtat i Feminismes, respon a unaque busca, ja que Pociello s'incorpora al gabinet de la consellera,, com a assessora de feminismes.Soriano és regidora al consistori vallesà, després de les eleccions municipals de 2019 -era la número 2-. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració i en Documentació, ambdues per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) -on hi va treballar com a gestora de qualitat docent i programació-, amb màster universitari de Societat de la Informació i postgrau en Lideratge institucional i Gestió de Polítiques Públiques.