​El germà de Cipriano Martos, Sabadellenc de l’Any

Tots els candidats al Sabadellenc de l'Any Foto: Juanma Peláez

El, l'activista assassinat pel règim franquista,ha estat escollit. Ha estat en lad'aquesta iniciativa que va impulsar el 2022 el diari digital iSabadell, coincidint amb el desè aniversari del mitjà de comunicació local Martos ha rebut aquest reconeixement, de la mà del doctor Manel Cervantes , guanyador l'any passat, peri era un delsal guardó. Se l’ha homenatjat per la sevaen la lluita perquè es reconegués la figura del seu germà i s’identifiquessin les seves restes. Precisament, fa uns dies es va aconseguir d'una fossa comuna del cementiri de Reus El familiar del sindicat OSO (Oposición Sindical Obrera), i que també va ser militant del PCE M-L (Partido Comunista Español Marxista-Leninista) i membre del FRAP, era un dels cinc que optaven al Sabadellenc de l’Any. També hi havia la pianista; la responsable de l’Espai Àgora de Sabadell, la rider Queralt Castellet i el director de fotografia,L'acte també va tenir un record per al fotoperiodista d’iSabadell,, que va morir el passat 6 de desembre . De fet, "ha estat un acte molt David", ha assenyalat el director del diari,. Precisament, ha anunciat que el concurs de fotos estiu, “que va ser una idea seva”, ha apuntat, enguany que arribarà a la desena edició es batejarà amb el nom de