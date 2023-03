La reunió del conseller i l'alcaldessa, amb diferents regidors Foto: Departament de Drets Socials

El mentrestant

La, la, entrarà en funcionament. D'aquesta manera,respecte a les previsions inicials , quan el Departament de Drets Socials estava en mans de Junts amb l'exconsellera Violant Cervera.L'actua conseller,, així ho ha explicat ende la ciutat,, celebrada aquest dimecres. “La construcció de la residència pública de Sabadell”, ha subratllat. “noves residències, i és important que una s'ubiqui a la cinquena ciutat de Catalunya”, ha finalitzat Campuzano.El, però ja estan obertes les convocatòries, segons van assegurar fonts de la Generalitat al Diari de Sabadell . Si tot segueix el calendari previst, leslai el servei es posaria en marxa a partir del segon trimestre de 2026.La construcció compta amb el finançament dels fons europeus Next Generation i que aquesta modificació al calendari no afecta a la injecció econòmica, perquèque fixa Europa. De fet, ésper a gent gran que aixecarà el Govern amb aquests recursos -una de les dues es farà a Terrassa-.Mentrestant, el conseller ha precisat que enguany seper a gent gran i persones amb discapacitat a la ciutat. Precisament, Farrés ha posat damunt la taula, a més d'aquest servei, altrescom l'emergència social i les necessitats del tercer sector. Campuzano ha reconegut quei ha indicat que properament es plantejaran “propostes de col·laboració concretes” amb les entitats del tercer sector.Aquest equipament és de la capital vallesana , on hi ha un total de-privades i concertades-, segons les últimes dades del consistori. Sabadell és, fins al 2025, l'única gran ciutat que no disposa de cap plaça pública, mentre que a la comarca n'hi ha 520 totalment subvencionades i 914 mixtes.