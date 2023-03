Renuncia la responsable d'Igualtat de la Facultat de Ciències de la UAB pel catedràtic condemnat

Cinc casos

Lade lade la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),, ha presentat lapel cas del catedràtic de Física condemnat per assetjament sexual a una estudiant de doctorat a qui dirigia la tesi. Ha estat sentenciat a un any i mig de presó i nou d'inhabilitació.Garcia, que també va ser degana de la facultat, ha carregat contra la gestió de la universitat en tot l'afer, així ho ha avançat elDiario.es i ho ha confirmat l'Agència Català de Notícies (ACN). El digital ha recollit una part de la carta de renúncia de Garcia, en la qual ha assenyalat que "no puc fer més que demostrar laper no haver estat capaç de ser tan convincent com un article en el diari de la necessitat d'erradicar aquest professor". "L'equip ha demostrat que liper prendre decisions importants quan pertoca, ja que només actua", ha afegit.Ha qualificat dela resposta del centre, perquè s'ha fet quan ha sortit a la llum pública. Tenint en compte que la víctima, moment en què l'Observatori per a la Igualtat va activar la Comissió Tècnica Assessora (CTA) i va traslladar els fets a la Fiscalia, ja que el cas podia ser tractat per la via penal. De totes maneres, ha recalcat que "marxo amb la tranquil·litat d'haver fer sempre, quan era degana i quan era responsable d'Igualtat, tot el que era possible per a les víctimes d'assetjament o violència masclista que han passat pel meu despatx".La UAB ha assegurat a l'ACN que, tot i haver acompanyat l'estudiant en el trasllat del cas per la via penal. La resolució judicial, tal com ha subratllat, ha permès poderdel docent, cosa que s'ha fet efectiva aquest dimarts, un cop els fets denunciats han estat confirmats per la justícia.La universitat ha detallat que, des de l'any 2021, s'haper casos d'assetjament sexual. A més, hi haque ha traslladat el seu cas a Fiscalia. Sigui com sigui, tots ells són