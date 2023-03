L'acusació popular del cas Mercuri s'alinea amb Fiscalia i demana presó per a Bustos per la peça de l'FMC

Causa reoberta

L'acusació popular en diverses peces del, la, s'ha alineat amb les peticions de laen l'escrit de penes per la branca que fa referència a la. Així, ha reclamatper a l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos També quatre i un mesper ocupació o càrrec públic en l'administració local i el mateix temps, però per a l'exercici del dret a sufragi. Aquesta part de la macrocausa investiga unaquan Bustos era president de l'entitat. Per això, a més, ha sol·licitat que indemnitzi l'FMC amben concepte deTambé hi ha peticions de privació de llibertat per a uns altres: la dona de l'exbatlle,; l'exsecretari general de l'FMCi l'exdirector de la Fundació ACSAR. Aquest últim perquè hauria rebut una subvenció de. I li han demanat un any i un mes de presó, tres anys i un mes d'inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic electe en l’administració local i el mateix per l’exercici del dret a sufragi passiu. A més, el retorn, juntament amb l'exalcalde, de l'import d'aquest ajuda.Quant a Moreno, l'escrit ha fixat els mateixos requeriments que Bustos, amb l'excepció de la indemnització a la federació. Per a ell, el ministeri públic i la plataforma han imposaten concepte de responsabilitat civil.Per últim, per a Costa li han demanat, una multa de 450 euros, tres mesos i 15 dies de suspensió d'ocupació o càrrec públic electe en l'administració local, tres mesos i 15 dies d'inhabilitació especial per l'exercici del dret a sufragi passiu i una reparació econòmica, de manera conjunta i solidaria amb Bustos, de. Costa apareix a la causa perquè la van contractar com a assessora de comunicacions.El gener de 2020, el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, va arxivar el cas , cosa que va motivar els recursos de Fiscalia i l'acusació popular. Una mica més d'un any després, al juliol, en considerar ens públic l'organització i, per tant, "poden ser objecte material del delicte de malversació".