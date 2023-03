Dues persones ferides per un doble atropellament en poc més de cinc hores a Sabadell

Dosen unque es va produir en poc més de cinc hores als extrems de Sabadell. Les dues víctimes,, de 45 i 20 anys, van necessitar ser traslladades a un centre hospitalari per a la seva atenció, segons ha informat la Policia Municipal.El primer es va produir, al voltant de les 15 hores, al carrer Can Diviu, a la. Hi havia uni la conductora es va situar a un costat i un turisme, que circulava per aquest punt, la va atropellar. La dona, de 45 anys, va ser traslladada a l'Hospital Parc Taulí per una ferida al turmell.Al vespre, sobre dos quarts de nou, va arribar el segon atropellament. Es va registrar a la, a l'altura del número 34 -al barri de La Creu Alta-. Una noia de 20 anys va ser la víctima i la van traslladar al CUAP Sant Fèlix, en estat suposadament lleu. Tant en un com altre accident van intervenir una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una unitat del cos policial.