Toyota aterra a Sabadell i donarà feina a 600 treballadors

Aquest dimarts al matí s'ha fet l'acte oficial de la primera pedra de la nova seu central de, la filial logística de l’automobilística nipona. Es tracta d'un solar de set hectàrees situat al costat de les depuradores Cassa.Les noves instal·lacions tindran una superfície construïda dei tindran dos mòduls: un que ocuparà Toyota Material Handling i un altre més petit, que quedarà disponible per a altres projectes. Les obres, que són visibles des de la C-58, aniran a càrrec de Iberian Capital Corporation (ICC) i del fons d’inversions Andrew Gordon. Tindran un cost dei està previst inaugurar-les a principis de l'anyToyota Material Handling deixarà la seva actual ubicació, en el polígon de Can Salvatella (Barberà del Vallès) on ha realitzat la seva activitat des de l’any 2000. L’empresa volia créixer i allà no tenia suficient espai. La nova seu comptarà amb una zona destinada d’oficines i una gran àrea de recanvis per als AGVs de lloguer.​Està previst que l'obertura d'aquesta nova seu doni feina a. Es crearan 275 ocupacions directes i un altre centenar indirecte, als quals cal sumar els empleats que hi ha avui dia a Barberà.Les instal·lacions tindran un toc “modern i sostenible” seguint la línia innovadora de la japonesa, assegura l’empresa. “Per a continuar liderant el mercat, necessitàvem unes instal·lacions més grans i innovadores”, ha assegurat el director general de Toyota Material Handling España, Joan Catalan.ha assegurat en aquest sentit José Luis Martínez, director general d’Iberian Capital Corporation. Així mateix, s’ha valorat positivament la construcció del futur Portal Sud, que donarà un millor accés als polígons del sud de Sabadell.Per la seva banda, l'alcaldessa Marta Farrés ha destacat l’esforç de l’Ajuntament de Sabadell per a captar iniciatives empresarials i generar ocupació: “Les administracions no generem llocs de treball, les generen les empreses".