Sabadell incrementarà el nombre de llambordes Stolpersteine al carrer

Sabadell seràon s'hi col·locarà alguna o algunes de lesen la nova remesa que ha preparat el. D'aquesta manera, la ciutat incrementarà el nombre que hi ha col·locades al carrer -61-, consolidant el títol honorífic de la localitat catalana que més en té.L'organismre ha previst instal·lar 95 llambordes aquest 2023 que recorden els deportats als camps de concentració nazis . La capital vallesana seràque rebrà aquest element de. Ja n'hi ha a Castellar, Ripollet, Terrassa, Rubí, Santa Perpètua de Mogoda i Sant Cugat,La primera d'aquesta norantena d'Stolpersteine començarà a posar-se aquesta mateixa setmana a Lleida. Amb aquestes 95 Catalunya tancarà l'any amben. Cal recordar que va ser el primer punt de l'Estat on es van posar -va ser a Navàs, al Bages, el 2015-.Aquestes llambordes són unescreades per l'artista alemanyrecord de totes les persones deportades pel feixisme alemany. Es col·loquen davant de l'última residència on la persona va viure en llibertat. Ja n'hi ha més de 82.000 repartides per tot el món.