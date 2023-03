Ingressa a presó el presumpte autor de l'assassinat de la seva parella a Sabadell l'estiu de 2021

En parador desconegut

Unhacom a presumpte, comès el 3 d'agost de 2021 a Sabadell , en un domicili del barri de Campoamor. Una detenció que es va produir, Dia Internacional de les Dones, però per l'acusació dela nit de Cap d'Any a l'Hospitalet de Llobregat.Segons els Mossos d'Esquadra, que van obrir una investigació per la troballa d'un, van relacionar-lo amb aquestquan el van arrestar per atacar amb unaa l'Hospitalet de Llobregat l'1 de gener de 2023. A una d'elles, a qui la policia catalana sosté que, lii la víctima va necessitar serper les ferides.En aquesta baralla també hi havia, amic del detingut, que va intentar intercedir i va estar, però no ho va aconseguir.Els investigadors van identificar-lo i el van aturar pel carrer, li van trobar una fotocòpia d'un passaport,, una navalla i droga. Per comprovar que era dir qui era, els Mossos el van portar a la comissaria. Gràcies a la recollidavan descobrir que sobre ell pesavadelde Sabadell.L'assassinat es va cometre el 3 d'agost de 2021, quan el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va avisar el cos policial , al voltant de les 14 hores, que havia trobat eli amb signes de violència. Les pesquises, inicialment, van apuntar a la seva parella, però no el van poder reconèixer i tampoc el van poder localitzar. Des d'aleshores es trobava enPrecisament, l'estiu de 2021 va estar marcat pera la capital vallesana El 22 de juliol un home va confessar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la ciutat haver matat la seva parella i